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الرياضة

الهلال السعودي يتعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل

الهلال السعودي يتعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل
24 يوليو 2026 23:45


الرياض (د ب أ) 
 أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده رسمياً مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، قادماً من نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، بعد إتمام جميع الإجراءات التعاقدية واجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح وتبلغ القيمة السوقية الحالية لكريسينسيو سامرفيل نحو 35 مليون يورو، بحسب آخر تحديث لموقع «ترانسفير ماركت»، ما يجعله أحد أبرز الأجنحة الهولنديين في أوروبا.ويُعد سامرفيل، «24 عاماً»، أحد أبرز الأجنحة في الكرة الأوروبية، ويتميز بسرعته الكبيرة، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.
وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في أكاديميات فينورد الهولندي، وانتقل إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث تألق بشكل لافت وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إلى وستهام يونايتد، وواصل تقديم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي، ومثّل منتخب هولندا الأول، ويعد من أبرز المواهب الهجومية في الكرة الهولندية.

 

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