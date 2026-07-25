العين يصيب «الدروة» 6 مرات في أول اختبار ودي بالمغرب

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دشّن العين مبارياته الودّية في معسكره الخارجي بالعاصمة المغربية الرباط، بفوز عريض على أمل الدروة المغربي 6-0، ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعداد «الزعيم» للموسم الجديد 2026-2027، في مباراة شهدت تألق الوافد الجديد الكاميروني بابا إيلو بتسجيل «هاتريك».

واحتاج بابا إيلو «21 عاماً»، المنضم حديثاً إلى العين، قادماً من نهضة بركان المغربي، إلى دقيقة واحدة فقط لوضع بصمته الأولى بقميص «الزعيم»، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف أمادو نيانج الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وعاد إيلو ليهزّ الشِّباك في الدقيقة 42 مسجّلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث للعين، قبل أن يكمل «الهاتريك» بعد دقيقتين فقط، ليمنح «الزعيم» التقدم برباعية مع نهاية الشوط الأول.

وواصل العين تفوّقه مع انطلاقة الشوط الثاني، وأضاف جوناتاس سانتوس الهدف الخامس في الدقيقة 46، قبل أن يسجّل الوافد الجديد اليوناني جورجيوس جياكوماكيس الهدف السادس في الدقيقة 52، مفتتحاً بدوره رصيده التهديفي بقميص «الزعيم».

وأبدى بابا إيلو سعادته بالبداية القوية وتسجيل ثلاثة أهداف في ظهوره الأول، وقال عقب المباراة: «سعيد جداً بالتسجيل، لقد بدأنا مباراتنا الأولى بصورة جيدة وقدّمنا أداءً مميزاً، رغم وجود بعض الأمور التي نحتاج إلى تحسينها في كل مباراة».

وأضاف المهاجم الكاميروني: «سعداء بتحقيق الفوز الأول، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا، خصوصاً أن انطلاقة الدوري تقترب، سنحاول التطور والاستفادة من كل مباراة وكل حصة تدريبية خلال فترة الإعداد».

وشهدت المباراة ارتداء عبدالكريم تراوري شارة قيادة العين، حيث عبّر اللاعب عن سعادته بالثقة، مؤكداً أهمية البداية الإيجابية لبرنامج المباريات الودية، وقال: «كانت مباراة أولى جيدة، بدأناها وأنهيناها بصورة مميزة، وأشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني، سعيد بارتداء شارة القيادة، وكل الظروف هنا تساعدنا على التحضير بشكل جيد».

وأضاف: «أعرف أن جماهيرنا تنتظر منا الكثير، وعندما نعود إلى الإمارات سنبذل كل ما في وسعنا لتقديم أفضل ما لدينا».

ويواصل العين المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في العاصمة المغربية الرباط، قبل الانتقال يوم الاثنين إلى مدينة ألميريا الإسبانية لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.

وتتضمن محطة إسبانيا أربعة اختبارات ودّية، يستهلّها «الزعيم» بمواجهة إلتشي الإسباني يوم 28 يوليو، ثم الدرعية السعودي في 2 أغسطس، وتولوز الفرنسي في 5 أغسطس، قبل ختام ودّياته أمام أوساسونا الإسباني في 8 أغسطس، على أن تعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي.