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الرياضة

حتا يتصدر واجهة «الميركاتو الصيفي» بالصفقة الـ11

حتا يتصدر واجهة «الميركاتو الصيفي» بالصفقة الـ11
25 يوليو 2026 15:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
عزّز نادي حتا، بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2025-2026 والعائد إلى دوري أدنوك للمحترفين، حضوره في واجهة «الميركاتو الصيفي»، بعدما أعلن رسمياً إبرام الصفقة الـ 11 في صفوف «الإعصار»، ضمن تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027.
وأعلن حتا تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو أنداشيتش «28 عاماً»، قادماً من نادي بوسوشيه البوسني في صفقة انتقال حُر، بعد أيام قليلة من إعلان التعاقد مع المدافع الدولي اللبناني محمد الحسيني «23 عاماً»، المنضم من بورنيو إف سي ساماريندا الإندونيسي في صفقة انتقال حر.
وسبق الإعلان عن التعاقد مع أنداشيتش، ضم الجناح الإسباني بابلو سانشيز «23 عاماً»، قادماً من رايو فاليكانو الإسباني، والظهير المغربي سعد فريد «21 عاماً»، قادماً من الرجاء المغربي، تمهيداً لقيد الثنائي ضمن فئة اللاعبين المقيمين.
وإجمالاً، أبرم حتا 11 صفقة حتى الآن، بخلاف تجديد عقود مجموعة من أبرز نجوم رحلة التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى المحترفين، وتوزّعت التعاقدات الجديدة على 5 لاعبين من المواطنين والمواليد، و4 لاعبين ضمن فئة المقيمين، ولاعبين أجنبيين.
وضمّت قائمة اللاعبين المواطنين والمواليد الجُدد الحارس إبراهيم عيسى، والمدافعين عمر بن سواف وأدهم خالد وخالد عبدالله مبارك، بجانب سعيد سليمان المنضم على سبيل الإعارة من شباب الأهلي.
وعلى صعيد فئة المقيمين، ضم «الإعصار» الإسباني بابلو سانشيز والمغربي سعد فريد، إلى جانب المدافع كاوا باستيان على سبيل الإعارة من العين، ودريسا كوليبالي معاراً من شباب الأهلي، فيما شملت قائمة الأجانب الجدد حتى الآن الكرواتي أنداشيتش واللبناني محمد الحسيني.
من ناحية أخرى، يواصل حتا بقيادة مدربه الوطني وليد عبيد برنامجه الإعدادي خلال معسكره الخارجي في صربيا، وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في مبارياته الودّية، بتغلّبه على بروليتر الصربي بهدفين دون مقابل.
وكان «الإعصار» استهلّ تجاربه الودية في معسكر صربيا بالفوز على تيليوبتيك الصربي 3-1، ليرفع حصيلته إلى انتصارين وخمسة أهداف، مقابل هدف واحد استقبلته شباكه، في بداية إيجابية لبرنامج المباريات التحضيرية.
ويستعد حتا لتسجيل عودته إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تُوِّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة، ليحجز بطاقة الصعود ويبدأ مرحلة جديدة يسعى خلالها إلى تثبيت أقدامه بين أندية المحترفين.

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