خورفكان يلاقي الرائد السعودي في ثاني ودياته بتركيا

فيصل النقبي (خورفكان)

​زار الدكتور خالد أحمد عبيد الشحي، نائب رئيس نادي خورفكان لكرة القدم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم في معسكرها الخارجي المقام حالياً في جمهورية تركيا، وذلك في إطار حرص إدارة النادي على تقديم الدعم والمعنوي المباشر للاعبين والجهاز الفني، والوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

​وحضر الشحي التدريبات اليومية للفريق، واطلع على سير البرنامج الإعدادي والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين تحت قيادة المدرب المواطن عبدالمجيد النمر، مؤكداً ثقة إدارة النادي الكبيرة في قدرة الكادر الفني واللاعبين على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعسكر للظهور بالشكل الأمثل في المنافسات المقبلة.

​ويخوض "النسور" اليوم ثاني لقاءاته الودية في المعسكر التركي، عندما يلتقي فريق الرائد السعودي، في مواجهة قوية تهدف إلى زيادة الانسجام وتجربة العديد من الخطط التكتيكية، وذلك بعد أن دشن الفريق مبارياته التحضيرية باللقاء الودي الأول الذي جمعه أمام فريق المرخية القطري الأربعاء الماضي.