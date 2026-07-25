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الرياضة

17 فريقاً يتنافسون على كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

17 فريقاً يتنافسون على كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية
25 يوليو 2026 14:46

دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بمشاركة 17 نادياً وفريقاً، ضمن أبرز المنافسات المحلية المدرجة على أجندة الاتحاد للموسم الرياضي.
وتشهد البطولة مشاركة 13 نادياً رياضياً، هي: الوحدة، والوصل، والجزيرة، والعين، وخورفكان، والشارقة، وبني ياس، وعجمان، والبطائح، وكلباء، والفجيرة، والنصر، وشباب الأهلي، إلى جانب أربعة أندية وفرق متخصصة في الرياضات الإلكترونية، هي: شاهين، وAXE Esports، وVoid Esports، وBaz Esports.
وتعكس المشاركة الواسعة تنامي حضور كرة القدم الإلكترونية في الدولة، واتساع قاعدة المنافسة بين الأندية الرياضية والفرق المتخصصة، بما يسهم في توفير بيئة تنافسية لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها.
وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، مع منح المشاركين فرصة إضافية للاستمرار في المنافسة عبر «مسار الخاسرين»، ما يرفع مستوى التنافس ويتيح للفرق فرصة ثانية لمواصلة مشوارها نحو اللقب.
وتجمع المنافسات نخبة من لاعبي كرة القدم الإلكترونية في الدولة، وسط تطلعات الأندية والفرق المشاركة للتقدم في الأدوار وحصد لقب نسخة 2026.
وتأتي البطولة ضمن استراتيجية اتحاد الرياضات الإلكترونية الرامية إلى تطوير منظومة المنافسات المحلية، وتعزيز الاحتراف، واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، وإعداد اللاعبين لتمثيل الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية.
كما دعا الاتحاد جماهير الرياضات الإلكترونية ومحبي كرة القدم الإلكترونية، إلى حضور المنافسات ومساندة الأندية والفرق المشاركة، في ظل الاهتمام المتنامي بالبطولات المحلية واتساع قاعدة ممارسي الرياضات الإلكترونية في الدولة.

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