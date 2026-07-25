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ترامب يهاجم ليبرون جيمس

ترامب يهاجم ليبرون جيمس
25 يوليو 2026 15:52

برلين(د ب أ)
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، عندما سئل عما إذا كان جيمس أو مايكل جوردان هو أعظم لاعب في تاريخ اللعبة.
وقال ترامب :" مايلك جوردان صديق لي. ألعب معه الجولف، وهو شخص رائع".
وأضاف :" أعتقد أن ليبرون ربما يكون عنصرياً، أو ربما لا يحب ترامب، لا أعرف. أنا لا أحب سوى الأشخاص الذين يحبونني، لذلك سأختار مايكل جوردان دون تردد".
ولم يوضح ترامب سبب استخدامه وصف "عنصري" بحق ليبرون، الذي أعلن يوم الجمعة أنه سيلعب مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، والذي سيكون موسمه الرابع والعشرين في دوري كرة السلة الأميركي.
يذكر أن جيمس "41 عاماً" توج بلقب دوري كرة السلة الأميركي أربع مرات، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب في النهائيات أربع مرات.
وكان جيمس من أبرز المنتقدين لترامب خلال فترتي رئاسته، كما دعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية السابقة، ووصف ترامب في عام 2017 بأنه "أحمق" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الجدل بشأن دعوات البيت الأبيض لأبطال دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ورد ترامب بعد عام عبر المنصة نفسها قائلاً: "أُجريت مقابلة مع ليبرون جيمس بواسطة أغبى رجل في التلفزيون، دون ليمون. لقد جعله يبدو ذكياً، وهذا ليس بالأمر السهل".

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دونالد ترامب
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