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الرياضة

باريس سان جيرمان يستفسر عن رودري

باريس سان جيرمان يستفسر عن رودري
25 يوليو 2026 18:19

باريس (د ب أ) 
استفسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لتأكيدات شبكة راديو مونت كارلو، وأضافت الشبكة الفرنسية أن رودري كان خارج خطط النادي الباريسي بطل أوروبا في آخر موسمين خلال الصيف الجاري، لكن اللاعب الإسباني يمثل فرصة مغرية في سوق الانتقالات في ظل انتهاء تعاقده بعد موسم واحد.وتكهنت مونت كارلو بأن فرصة باريس سان جيرمان في الفوز بهذه الصفقة تبدو صعبة، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال إلى أندية أخرى هذا الصيف أبرزها قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.
واستعاد اللاعب مستواه وساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم لكرة القدم بعدما عانى من الإصابات طوال الموسم الماضي 2025 / 2026، وفاز رودري بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 بعد مستواه المميز في الأدوار الإقصائية حتى الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

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