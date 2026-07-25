سبارتا براج يضم «ابن عم» هالاند!

براج (أ ب)

عزز نادي سبارتا براج التشيكي هجوم الفريق بالتعاقد مع النرويجي جوناتان براوت برونيس، من نادي راكوف تشيستوشوفا البولندي، وهو ابن عم نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند، أعلن النادي التشيكي اليوم السبت أن برونيس وافق على عقد طويل الأجل، بعدما سجل مع فريقه السابق 40 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.وتنقل برونيس بين أندية لوفين البلجيكي، وفريقي سترومسجودسيت وليلستروم في النرويج، وأخيراً راكوف البولندي، ولم يكشف سبارتا براج عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل الإعلام في بولندا رجحت أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين يورو

وسيلعب سبارتا براج ضد أولمبيك ليون الفرنسي، الشهر المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا.