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الرياضة

فيورنتينا يقدم عرضاً لضم جواو ماريو من يوفنتوس

فيورنتينا يقدم عرضاً لضم جواو ماريو من يوفنتوس
25 يوليو 2026 18:58

روما (د ب أ) 
أكدت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي فيورنتينا قدّم عرضاً رسمياً لضم المدافع الأيمن لنادي يوفنتوس، جواو ماريو، الذي من غير المتوقع أن يكون جزءاً من خطط لوتشيانو سباليتي استعداداً لموسم 2026/ 2027.وبحسب صحيفة «فوتبول إيطاليا» فقد قدّم نادي فيورنتينا عرضاً ليوفنتوس يتضمن استعارة اللاعب لموسم واحد مع خيار الشراء مقابل رسوم تتراوح بين 8 و9 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة سريعاً.
وانضم جواو ماريو إلى يوفنتوس قادماً من بورتو في صفقة بلغت قيمتها 6ر12 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك سوى في 10 مباريات في الدوري الإيطالي، قبل إعارته إلى بولونيا في صفقة شهدت انتقال إميل هولم في الاتجاه المعاكس.

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