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الرياضة

فوزينيا حارس الرأس الأخضر إلى كولو كولو التشيلي

فوزينيا حارس الرأس الأخضر إلى كولو كولو التشيلي
25 يوليو 2026 19:38

مدريد (د ب أ)
 أعلن نادي كولو كولو التشيلي اليوم السبت، توصله إلى اتفاق شبه نهائي لضم حارس المرمى المخضرم فوزينيا لصفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.وأكد أنيبال موسى رئيس النادي أن الاتفاق مع حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر بات جاهزاً، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الروتينية النهائية بعد الحصول على التأكيد الرسمي من ممثلي الحارس.
ولا يرتبط الحارس البالغ من العمر أربعين عاماً، والذي اختير ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم، بعقد مع أي ناد في الوقت الراهن بعد انتهاء عقده مع فريق تشافيس المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن رئيس كولو كولو قوله أن التعاقد مع فوزينيا لا يقتصر على الجانب التسويقي فحسب، بل يأتي نظراً لجاهزيته البدنية العالية ومستواه المميز الذي قدمه في المونديال، بينما أكد مدرب الفريق فرناندو أورتيز أن الحارس الجديد سيتعين عليه القتال كغيره من اللاعبين لحجز مكانه في تشكيلة الفريق.

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