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الرياضة

ريال مدريد يقترب من الإيفواري يان ديوماندي

ريال مدريد يقترب من الإيفواري يان ديوماندي
25 يوليو 2026 19:51

مدريد (د ب أ) 
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن نادي ريال مدريد اقترب من إتمام صفقة ضم الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني، مقابل أكثر من 115 مليون يورو. في وقت كان يسعى فيه باريس سان جيرمان الفرنسي أيضاً لضم هذا النجم الصاعد في كأس العالم.وذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية إن ريال مدريد بعد ضم مارك كوكوريلا، ودينزل دومفريز، وبرناردو سيلفا، وإبراهيما كوناتي، قد يضمن النادي الملكي، الذي يستهدف أيضاً رودري، توقيع يان ديوماندي قريباً.
ولا يُتوقع أن يُمثل راتب يان ديوماندي أزمة بالنسبة لريال مدريد، نظرًا لمعرفته الجيدة بإسبانيا من خلال فترة لعبه مع ليجانيس، مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج، النادي الذي لا يزال ديوماندي مرتبطًا معه بعقد حتى عام 2030، حيث يطالب النادي الألماني بمبلغ ضخم مقابل هذه الصفقة الكبيرة. ووفقًا لصحيفة "آس"، يُمكن التوصل إلى اتفاق بقيمة تتراوح بين 115 و120 مليون يورو. يُمثل هذا ربحًا هائلًا للايبزيج، الذي ضم الجناح الشاب من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو قبل عام.

 

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