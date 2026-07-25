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الرياضة

أرسنال عينه على البرازيلي فينسيوس

أرسنال عينه على البرازيلي فينسيوس
25 يوليو 2026 20:03

لندن (د ب أ) 
أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بضم البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال استفسر عن وضع  اللاعب البرازيلي الدولي، والذي يتبقى في عقده عام واحد مع ريال مدريد.ومن المرجح أن صفقة فينسيوس، الذي سجل 22 هدفا مع ريال مدريد الموسم الماضي وسجل أربعة أهداف مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم الأخيرة، لازالت في مرحلتها الأولية، حيث يرغب الإسباني ميكيل أرتيتا في التعاقد مع لاعب يبني عليه طموحات الفريق بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب دام أكثر من عقدين.

 

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