إسماعيل بن ناصر إلى الغرافة القطري بعد فسخ عقده مع ميلان

روما (د ب أ)

ذكرت تقارير أن اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر فسخ عقده مع ميلان الإيطالي، مما يمهد الطريق لانتقاله إلى الغرافة القطري، وأوضح موقع «فوتبول إيطاليا» أن بن ناصر انضم إلى ميلان في عام 2019 وشارك في 178 مباراة منذ ذلك الحين، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ موسم 2024 /2025.

وانضم بن ناصر على سبيل الإعارة إلى مارسيليا الفرنسي ثم لعب مع دينامو زغرب في الدوري الكرواتي، وكان بن ناصر أساسيا في ميلان وشارك في 31 مباراة بالدوري في آخر مرة توج فيها الفريق ببطولة الدوري موسم 2021 /2022، لكنه واجه صعوبة في استعادة مكانته في الفريق بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة قبل نهاية موسم 2022 /2023.