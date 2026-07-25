الألمانية كورباتش والمجرية بوندار في نهائي «هامبورج للتنس»

هامبورج (د ب أ)

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورج للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار الشريف من مواجهتهما بقبل النهائي.وانسحبت اللاعبة المصرية المصنفة رقم 55 عالميا من المباراة في المجموعة الثانية بسبب عدم قدرتها على استكمال المباراة بينما كانت كورباتش، المصنفة رقم 71، قد تفوقت في المجموعة الأولى بنتيجة 6/1.

وستقام المباراة النهائية غدا الأحد، بين كورباتش والمجرية آنا بوندار، والتي تأهلت في وقت سابق من اليوم السبت، وتأهلت بوندار أولا إلى المباراة النهائية بالبطولة، وذلك بعد فوزها على الأرمينية يلينا أفانيسان في الدور قبل النهائي.