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الرياضة

«يو إف سي 333» تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل

«يو إف سي 333» تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل
25 يوليو 2026 23:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت يو إف سي، المنظمة الرائدة عالمياً في فنون القتال المختلطة، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عودة نزالات يو إف سي المرقمة مع نزال «يو إف سي 333» الذي تستضيفه الاتحاد أرينا يوم السبت 24 أكتوبر 2026.ويعود أسبوع أبوظبي للتحدي إلى جزيرة ياس في أكتوبر المقبل، ليقدم سبعة أيام حافلة بأبرز فنون القتال المختلطة، إلى جانب تجارب جماهيرية استثنائية. ويدعو المنظمون عشاق رياضات الفنون القتالية المختلطة إلى تسجيل اهتمامهم مبكراً عبر موقع VisitAbuDhabi.ae، ليكونوا أول المطلعين على أحدث المستجدات المرتبطة بالحدث، بالإضافة إلى الاستفادة من باقات فندقية حصرية للقادمين من خارج الدولة.
ومن المقرر أن تُطرح قريباً باقات تجربة كبار الشخصيات لنزال «يو إف سي 333» عبر «أون لوكيشن»، المزوّد الرسمي لتجارب كبار الشخصيات لدى «يو إف سي». وتوفر هذه الباقات الحصرية مقاعد من الدرجة الممتازة، ودخولاً خاصاً لمراسم الوزن، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى المنطقة الحصرية، إلى جانب لقاءات مع نجوم يو إف سي، وغير ذلك. 
ومع استضافة أكثر من 20 حدثاً في أبوظبي منذ عام 2010، باتت «يو إف سي» عنواناً ثابتاً في الأجندة الرياضية للمنطقة، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أبرز وجهات استضافة أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة

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