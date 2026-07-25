في رسالة خاصة.. إنفانتينو يوجه الشكر لمنتخب الأرجنتين

زيورخ (د ب أ)

نقلت تقارير صحفية إعلامية تسريبا لرسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم.وقال إنفانتينو في نص الرسالة التي نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "أودّ أن أكرر خالص التهاني الحارة على هذا الإنجاز الجديد والمهم لكرة القدم الأرجنتينية.".

وتابع: "ستبقى بطولة كأس العالم 2026 محفورة في الذاكرة كاحتفال كروي لا يُنسى، تميز بمباريات رائعة، وظهور مواهب جديدة، وحضور أساطير اللعبة، والأجواء الاستثنائية التي غمرت الملاعب المكتظة بالجماهير.".

وأضاف: "كما ساهم الأداء الرائع لمنتخب الأرجنتين بشكل حاسم في جعل هذه النسخة حدثًا استثنائيًا أسر قلوب ملايين عشاق كرة القدم حول العالم."

وقال رئيس الفيفا: "أرجو إبلاغ خالص تهنئتي إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز الرائع، من اللاعبين، والمدرب ليونيل سكالوني، وكذلك إلى الجهاز الفني والطبي، وبالطبع إلى الجماهير الغفيرة التي رافقت الفريق وشجعته طوال البطولة."

وتابع: " إن هذه الانتصارات هي ثمرة العمل الدؤوب، والاحترافية، والاهتمام بأدق التفاصيل، فضلًا عن الشغف والالتزام وحب هذه الرياضة الرائعة، كل هذا يبشر بمستقبل واعد للغاية، وبدون أي جهد إضافي، سيبقى هذا الإنجاز خالدًا، بلا شك وسيُمهد الطريق أمام نجاحات جديدة وعظيمة لكرة القدم الأرجنتينية.".

وقال: "أتمنى لكم، سيدي الرئيس (كلاوديو تابيا)، كل التوفيق في البطولات القادمة، وآمل أن أراكم مجددًا قريبًا، مع خالص صداقتي، جياني إنفانتينو.".