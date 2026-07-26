مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!

لندن (د ب أ)

أكد الإيطالي روبرتو دي تشيريربي، مدرب توتنهام، أن اللاعبين غير الراضين عن النادي هذا الصيف عليهم الانتقال إلى نادٍ آخر.وجاءت تصريحات المدرب الإيطالي، الذي تولى تدريب توتنهام في نهاية مارس الماضي وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسط شكوك تحوم حول مستقبل لوكاس بيرجفال مع النادي.

ورفض توتنهام عرضًا أوليًا بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني من نوتنجهام فورست لضم لاعب الوسط السويدي بيرجفال، ومن المتوقع أن يرفع فورست عرضه إلى 45 مليون جنيه إسترليني.

وقال دي تشيربي، في تصريح صحفي قبل المباراة الودية التي سيخوضها فريقه استعدادًا للموسم الجديد ضد أوكلاند إف سي في نيوزيلندا اليوم : "كنت واضحًا جدًا منذ بداية مسيرتي في توتنهام. قلت من لا يرغب بالبقاء في توتنهام ومن ليس سعيدًا، ولا يشعر بالفخر بالبقاء هنا، عليه الرحيل".