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الرياضة

الغامدي يستقيل من رئاسة أهلي جدة ويتجه لاتحا د الكرة

الغامدي يستقيل من رئاسة أهلي جدة ويتجه لاتحا د الكرة
26 يوليو 2026 12:34

جدة (د ب أ)
 أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي خالد الغامدي، اليوم الأحد، استقالته رسمياً من منصبه بعد ثلاثة أعوام قضاها في رئاسة النادي، مؤكداً أن هذه المرحلة كانت من أبرز المحطات في مسيرته المهنية، وشهدت العديد من التحديات والإنجازات التي تُوِّجت بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنُّخبة وكأس السوبر السعودي.وفي بيان نشره عبر الحسابات الرسمية للأهلي، اليوم الأحد، عبّر الغامدي عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة الأهلي، مشيراً إلى أنها كانت تجربة استثنائية حملت الكثير من العمل والنجاحات.
وقال الغامدي إنه يغادر منصبه وهو على ثقة بقدرة النادي على مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وتأتي استقالة الغامدي تأكيداً لما كشفت عنه صحيفة «الرياضية» السعودية أمس الأول الجمعة، مشيرة إلى أنه يستعد لدخول سباق رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأضافت «الرياضية» أن الغامدي سيعلن اليوم «الأحد» عن جميع التفاصيل الخاصة بترشحه، وبينها قائمته الانتخابية التي تضم لاعبين سابقين وإداريين سبق لهم العمل في الكرة السعودية.
وتُجرى الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، والتي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس»، بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وتولى الغامدي رئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية ثلاث مرات متتالية بدءاً من يوليو/تموز 2024، وحفلت مسيرته بالعديد من الإنجازات، أبرزها تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين توالياً، وكأس السوبر السعودي.

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