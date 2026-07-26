أميريكا تحصد ذهبية كأس العالم لكرة الماء للسيدات

بيرث (د ب أ)-

توج المنتخب الأمريكي للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الماء في كأس العالم للألعاب المائية عقب الفوز في المباراة النهائية على منتخب إسبانيا بنتيجة 13 /9 اليوم الأحد في سيدني الأسترالية.وحصدت إميلي أوسموس جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد تسجيلها ستة أهداف، بينما تألقت الحارسة أماندا لونجان بتصديها لـ 13 كرة، ليعود المنتخب الأمريكي إلى منصة التتويج بعدما غاب عن النهائي في النسخة الماضية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأمريكي بنتيجة 4 /3، حيث افتتحت ريتشيل جازانيجا التسجيل، وأضافت ريتشيل فاتال وإميلي أوسموس باقي الأهداف.

وفي الشوط الثاني، واصلت أوسموس التألق بتسجيل هدفين إضافيين إلى جانب هدف من رايان نيوشول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الثاني بتقدم أمريكا بنتيجة 7 /5.

وتمكن المنتخب الإسباني في الشوط الثالث من تعديل النتيجة، لكن فاتال وأوسموس حسمتا التقدم مجدداً لصالح أمريكا بنتيجة 11/ 9.

وفي الشوط الرابع الأخير، فرض المنتخب الأمريكي سيطرته الدفاعية والهجومية بتألق الحارسة أماندا لونجان وتسجيل جوردان راني هدفين متتاليين، لتنتهي المواجهة بنتيجة 13 /9.