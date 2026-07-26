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الرياضة

«الهدافون» يحسمون 3 جوائز قبل التصويت في «سباق المحترفين»

«الهدافون» يحسمون 3 جوائز قبل التصويت في «سباق المحترفين»
26 يوليو 2026 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حسم الثلاثي لابا كودجو، مهاجم العين السابق والمنتقل حديثاً إلى الشارقة، وعبدالله توري لاعب النصر، وعلي المعمري مهاجم الجزيرة الصاعد، ثلاثاً من جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، استناداً إلى الأرقام والإحصائيات، بالتزامن مع الإعلان المرتقب عن قوائم المرشحين وفتح باب التصويت عند الساعة الثانية من ظهر اليوم «الاثنين».
وينتظر التوجولي لابا كودجو، الهداف التاريخي للعين في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 142 هدفاً، التتويج بجائزة «الحذاء الذهبي» لهدّاف الدوري، بعدما تصدّر قائمة الهدافين في الموسم الماضي 2025-2026 برصيد 24 هدفاً.
وسيكون التتويج المرتقب الرابع في مسيرة لابا بجائزة «الحذاء الذهبي»، بعدما سبق له الفوز بها في مواسم 2021-2022، و2022-2023، و2024-2025، قبل أن يكرّر تفوّقه في موسم 2025-2026.
ويملك المهاجم التوجولي سجلاً تهديفياً لافتاً منذ وصوله إلى ملاعب الإمارات، إذ سبق له أيضاً تصدُّر قائمة هدّافي دوري المحترفين برصيد 19 هدفاً في موسم 2019-2020، الذي أُلغي بسبب جائحة «كوفيد-19»، وغاب معه حفل جوائز الموسم، ليكون قد تصدّر قائمة هدافي المسابقة في خمسة مواسم.
ويستعد لابا لخوض موسمه الثامن على التوالي في ملاعب الإمارات بعد انتقاله إلى الشارقة في صفقة انتقال حُر، وهو يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين برصيد 142 هدفاً، التي يتصدّرها علي مبخوت «228 هدفاً».
وتضم قائمة الفائزين المنتظرين بجوائز الإحصائيات عبدالله توري، لاعب النصر، الذي حسم جائزة «الحذاء الذهبي» لهدّاف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برصيد 4 أهداف، فيما حسم علي المعمري، مهاجم الجزيرة الصاعد، جائزة «الحذاء الفضي» لهداف دوري تحت 23 عاماً، بعدما تصدّر قائمة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفاً.
وحدّدت رابطة المحترفين 10 أغسطس المقبل موعداً لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2025-2026 في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، لتكريم أبرز نجوم وأندية الموسم.
وتفتح الرابطة عند الساعة الثانية من ظهر اليوم «الاثنين» باب التصويت، الذي يستمر حتى التوقيت ذاته في 1 أغسطس المقبل، بمشاركة ممثلي الأندية والإعلام والجماهير، عبر الموقع الرسمي والتطبيقات الذكية.
وتتوزع جوائز الموسم على ثلاث فئات، تشمل «التصويت» لأفضل لاعب وحارس ومدرب ولاعب واعد، إلى جانب اختيارات الجمهور، و«الإحصائيات» التي تضم جوائز الهدافين وفريق الأحلام، و«المعايير» الخاصة بالحضور الجماهيري وتراخيص الأندية والاحتراف.
وتُمثل النُّسخة المرتقبة الحفل الـ13 لجوائز رابطة المحترفين منذ إطلاقها بنهاية موسم 2012-2013، بعدما غاب الحفل في موسم 2019-2020 الذي أُلغي بسبب جائحة «كوفيد-19»، فيما شهدت النُّسخ السابقة تتويج العشرات من نجوم دوري المحترفين من اللاعبين المواطنين والأجانب والمدرِّبين وحرّاس المرمى واللاعبين الصاعدين.

دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
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