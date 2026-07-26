أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عاد الروسي ماغوميد أنكالايف بقوة إلى سكة الانتصارات، بعدما حسم النزال الرئيسي أمام الأوزبكي بوغدان غوسكوف بالضربة القاضية الفنية في الدقيقة 2:41 من الجولة الخامسة، في ختام «ليلة النزال من يو إف سي» التي أقيمت السبت، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بالشراكة بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

واكتملت ليلة أبوظبي بإعلان موعد جديد مع النزالات الكبرى، بعدما كشفت «يو إف سي» عودة بطولاتها المرقمة إلى العاصمة، من خلال «يو إف سي 333» يوم السبت 24 أكتوبر 2026 في الاتحاد أرينا، بالتزامن مع عودة «أسبوع أبوظبي للتحدي» إلى جزيرة ياس على مدار سبعة أيام.

وفرض أنكالايف تفوّقه أمام غوسكوف على امتداد المواجهة، وحافظ خلال الجولات الثلاث الأولى على نهجه التكتيكي وانضباطه الفني، قبل أن يرفع وتيرة الضغط في الجولات الحاسمة، ويوسّع الفارق أمام منافسه، وصولاً إلى إنهاء النزال باللكمات في منتصف الجولة الخامسة.

ويمثّل الفوز عودة مهمة للبطل السابق، بعد خسارته لقب وزن خفيف الثقيل أمام أليكس بيريرا في أكتوبر الماضي، ليؤكد مجدّداً حضوره بين أبرز المنافسين في فئة 205 أرطال، ويُعيد نفسه إلى دائرة المنافسة على اللقب.

وفي النزال الرئيسي الثاني، سجّل الأوزبكي رمضان تيميروف عودة قوية بعد فترة طويلة من الغياب، بفوزه على الأسترالي ستيف إرسيج بالضربة القاضية في الدقيقة 4:21 من الجولة الأولى.

وفرض تيميروف ضغطاً هجومياً منذ البداية، واعتمد بصورة لافتة على لكمته اليمنى التي أصابت إرسيج في أكثر من مناسبة، قبل أن يسقطه ويحسم المواجهة. ورفع المقاتل الأوزبكي رصيده داخل الأوكتاجون إلى ثلاثة انتصارات من دون هزيمة، كما مدّد سلسلة انتصاراته في مسيرته إلى 12 نزالاً متتالياً.

وأكد ماغوميد زينوكوف بدوره مكانته بين أبرز المواهب الصاعدة، بعدما تفوّق على البولندي داميان رزيبكي بقرار إجماعي من الحكام بنتيجة 30-27 في البطاقات الثلاث.

وسيطر «تشانكو» على معظم فترات المواجهة، ليحافظ على سجلّه الاحترافي خالياً من الهزائم ويرفعه إلى 9 انتصارات، في بداية ناجحة لمسيرته داخل «يو إف سي».

وفي الوزن الثقيل، خطف ريزفان كونييف الأضواء بفوزه على تايريل فورتشن بالضربة القاضية الفنية بعد دقيقة و12 ثانية من الجولة الثالثة، مقدِّماً واحداً من أبرز عروضه منذ انضمامه إلى المنظمة.

ونجح كونييف في التفوق على منافسه في القتال وقوفاً، إلى جانب إظهار قدراته الدفاعية في الاشتباك، قبل أن يحسم المواجهة في الجولة الثالثة، ليحقق انتصاره الثاني توالياً على منافسين من بين الأسماء المتقدمة في فئة الوزن الثقيل.

كما استهل أبو بكر فاغاييف مشواره في «يو إف سي» بانتصار على سايجيد إيزاغاخمايف بقرار إجماعي من الحكام بنتيجة 29-28 في البطاقات الثلاث، بعدما اعتمد على قدراته في المصارعة والسيطرة الأرضية.

وحظي فاغاييف بمساندة خاصة من حمزة شيماييف الذي وُجد في زاويته طوال النزال، وتفاعل بقوة مع مجريات المواجهة، قبل أن يحتفل معه بالانتصار ويرافقه لدى مغادرته الأوكتاجون.