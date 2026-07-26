الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد

أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد
26 يوليو 2026 15:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
عاد الروسي ماغوميد أنكالايف بقوة إلى سكة الانتصارات، بعدما حسم النزال الرئيسي أمام الأوزبكي بوغدان غوسكوف بالضربة القاضية الفنية في الدقيقة 2:41 من الجولة الخامسة، في ختام «ليلة النزال من يو إف سي» التي أقيمت السبت، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بالشراكة بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
واكتملت ليلة أبوظبي بإعلان موعد جديد مع النزالات الكبرى، بعدما كشفت «يو إف سي» عودة بطولاتها المرقمة إلى العاصمة، من خلال «يو إف سي 333» يوم السبت 24 أكتوبر 2026 في الاتحاد أرينا، بالتزامن مع عودة «أسبوع أبوظبي للتحدي» إلى جزيرة ياس على مدار سبعة أيام.
وفرض أنكالايف تفوّقه أمام غوسكوف على امتداد المواجهة، وحافظ خلال الجولات الثلاث الأولى على نهجه التكتيكي وانضباطه الفني، قبل أن يرفع وتيرة الضغط في الجولات الحاسمة، ويوسّع الفارق أمام منافسه، وصولاً إلى إنهاء النزال باللكمات في منتصف الجولة الخامسة.
ويمثّل الفوز عودة مهمة للبطل السابق، بعد خسارته لقب وزن خفيف الثقيل أمام أليكس بيريرا في أكتوبر الماضي، ليؤكد مجدّداً حضوره بين أبرز المنافسين في فئة 205 أرطال، ويُعيد نفسه إلى دائرة المنافسة على اللقب.
وفي النزال الرئيسي الثاني، سجّل الأوزبكي رمضان تيميروف عودة قوية بعد فترة طويلة من الغياب، بفوزه على الأسترالي ستيف إرسيج بالضربة القاضية في الدقيقة 4:21 من الجولة الأولى.
وفرض تيميروف ضغطاً هجومياً منذ البداية، واعتمد بصورة لافتة على لكمته اليمنى التي أصابت إرسيج في أكثر من مناسبة، قبل أن يسقطه ويحسم المواجهة. ورفع المقاتل الأوزبكي رصيده داخل الأوكتاجون إلى ثلاثة انتصارات من دون هزيمة، كما مدّد سلسلة انتصاراته في مسيرته إلى 12 نزالاً متتالياً.
وأكد ماغوميد زينوكوف بدوره مكانته بين أبرز المواهب الصاعدة، بعدما تفوّق على البولندي داميان رزيبكي بقرار إجماعي من الحكام بنتيجة 30-27 في البطاقات الثلاث.
وسيطر «تشانكو» على معظم فترات المواجهة، ليحافظ على سجلّه الاحترافي خالياً من الهزائم ويرفعه إلى 9 انتصارات، في بداية ناجحة لمسيرته داخل «يو إف سي».
وفي الوزن الثقيل، خطف ريزفان كونييف الأضواء بفوزه على تايريل فورتشن بالضربة القاضية الفنية بعد دقيقة و12 ثانية من الجولة الثالثة، مقدِّماً واحداً من أبرز عروضه منذ انضمامه إلى المنظمة.
ونجح كونييف في التفوق على منافسه في القتال وقوفاً، إلى جانب إظهار قدراته الدفاعية في الاشتباك، قبل أن يحسم المواجهة في الجولة الثالثة، ليحقق انتصاره الثاني توالياً على منافسين من بين الأسماء المتقدمة في فئة الوزن الثقيل.
كما استهل أبو بكر فاغاييف مشواره في «يو إف سي» بانتصار على سايجيد إيزاغاخمايف بقرار إجماعي من الحكام بنتيجة 29-28 في البطاقات الثلاث، بعدما اعتمد على قدراته في المصارعة والسيطرة الأرضية.
وحظي فاغاييف بمساندة خاصة من حمزة شيماييف الذي وُجد في زاويته طوال النزال، وتفاعل بقوة مع مجريات المواجهة، قبل أن يحتفل معه بالانتصار ويرافقه لدى مغادرته الأوكتاجون.

أخبار ذات صلة
ضحى البشر أول مدربة إماراتية لـ «وينج سيرف»
«يو إف سي 333» تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل
أبوظبي
يو اف سي
آخر الأخبار
أرشيفية
الترفيه
مركبة "سويوز إم إس-28" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية
اليوم 15:18
لماذا تنازل ليبرون جيمس عن 93% من راتبه؟
الرياضة
لماذا تنازل ليبرون جيمس عن 93% من راتبه؟
اليوم 15:12
"وارنر براذرز أبوظبي" تطلق لعبة "كريبتونيت كولايدر"
الترفيه
"وارنر براذرز أبوظبي" تطلق لعبة "كريبتونيت كولايدر"
اليوم 15:04
أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد
الرياضة
أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد
اليوم 15:00
آثار معارك وقصف في دونتسك(أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على قرية في منطقة دونتسك الأوكرانية
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©