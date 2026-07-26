«الشارقة للفتيات» يدخل «عربية الشطرنج» بطموح التتويج

الشارقة (الاتحاد)

يشارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بسبع لاعبات في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة، في واحدة من أكبر البطولات العربية للفئات السنية.وتترأس وفد النادي إيمان محمد، عضو مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فيما تضم قائمة اللاعبات المشاركات كلاًّ من: عنود عيسى، وعهود عيسى، وحفصة عيسى، والريم عيسى إلياس، وبدرية محمد السويدي، ونور راشد الغافري، ومريم خالد النعيمي.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج النادي الهادف إلى تطوير مستويات اللاعبات، ومنحهن فرص الاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات التنافسية، خصوصاً بعد الحضور اللافت للاعبات النادي على منصات التتويج في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن المشاركة في البطولة العربية تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد اللاعبات، لما توفره من فرصة للاحتكاك بنخبة المواهب العربية، واكتساب المزيد من الخبرات في مختلف الفئات السنية.

وقالت: «نتطلع إلى أن تقدم لاعباتنا مستويات تعكس التطور الذي حققنه خلال الفترة الماضية، وأن يستفدن من قوة المنافسة في البطولة العربية، التي تمثل اختباراً مهماً لقدراتهن وفرصة لمواصلة صقل مهاراتهن الفنية والذهنية».

وأضافت: «نفخر بمشاركة سبع لاعبات يمثلن النادي والشطرنج الإماراتي في هذا المحفل العربي، ولدينا ثقة بقدرتهن على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة.