مستثمر أميركي يقرض الدوري الألماني مليار يورو

دوسلدورف (د ب أ)

أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الأحد، أنها تدرس عرضاً كبيراً من مستثمر مالي أميركي، وأكدت الرابطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها تلقت عرضاً غير مطلوب لتمويل الدوري عن طريق الاقتراض، دون أن تفصح عن قيمة العرض.وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن شركة «أبولو» المالية عرضت على الدوري الألماني قرضاً بقيمة مليار يورو على الأقل (14ر1 مليار دولار أميركي)، بشرط أن تكون حقوق البث التلفزيوني المحلية ضماناً.

وأوضحت الرابطة أن اجتماعاً عقد الشهر الماضي بمدينة نيويورك الأميركية بين ممثلين عن الدوري الألماني وممثلين عن الأندية وشركة «أبولو» خلال بطولة كأس العالم التي شاركت الولايات المتحدة في استضافتها مع المكسك وكندا، وكشفت رابطة الدوري الألماني أنها تقوم حالياً بمراجعة العرض من حيث المبدأ.