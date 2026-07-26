«سان جيرمان» يرفض بيع باركولا لأرسنال بأقل من 120 مليون يورو

لندن (د ب أ)

رفض نادي أرسنال الإنجليزي مطالب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل ضم برادلي باركولا، وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي اللندني رفض دفع 120 مليون يورو التي يطلبها النادي الباريسي لبيع لاعبه باركولا البالغ من العمر 23 عاماً، وأضافت الصحيفة أن هناك فارقاً كبيراً بين تقدير الناديين لقيمة اللاعب. وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي قرر تأجيل مفاوضات تمديد تعاقده مع العملاق الفرنسي، ليفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن جدران حديقة الأمراء، ولفتت إلى أن هناك عدة أندية مهتمة بضم باركولا، مثل ليفربول وبايرن ميونخ وأرسنال.

من جانبها، كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية عن أن باركولا حدد أولويته في الانتقال إلى صفوف ليفربول، ولفتت إلى أن أرسنال بطل الدوري الإنجليزي يرفض تخصيص ميزانية ضخمة لهذه الصفقة مثلما انتقل مورجان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي، وأوضحت أن أرسنال يرى أن قيمة باركولا 90 مليون يورو، وهو ما يقل بـ 30 مليون يورو عن السعر الذي حدده باريس سان جيرمان.