الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أولمو يرفض اعتذار مدرب الأرجنتين!

أولمو يرفض اعتذار مدرب الأرجنتين!
26 يوليو 2026 19:13

مدريد (د ب أ) 
 رفض داني أولمو نجم منتخب إسبانيا الفائز بلقب كأس العالم اعتذار روبرتو أيالا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بسبب مشادة جماعية بعد مباراة الفريقين في نهائي مونديال 2026، يوم الأحد الماضي.قال أولمو في مقابلة مع صحيفة "دياري دي تيراسا" الإسبانية "من يدعي الندم، ويبرر لكمة وجهها بسبب رد فعل، ربما لا يشعر بالندم بل كاذب، لأنني لم أقل له شيئا، لذا لست بحاجة لاعتذاره"، وأضاف اللاعب الإسباني "ما يرسم شخصيتنا ليس الخطأ بل الشجاعة في الاعتراف به".
وتابع "عندما يشاهد أطفالي وعائلتي والجماهير وأهالي تيراسا المباراة، أريدهم أن يكونوا فخورين بأدائنا في المباراة والأهم سلوكنا، لأن لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة للأطفال والشباب".

أخبار ذات صلة
سيلتك يقاتل لضم المصري هيثم حسن
تعرف على هدية ميسي الأخيرة لزملائه في المنتخب!
منتخب إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
منتخب الأرجنتين
آخر الأخبار
سيلتك يقاتل لضم المصري هيثم حسن
الرياضة
سيلتك يقاتل لضم المصري هيثم حسن
اليوم 21:41
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع فرنسا في حرائق الغابات
اليوم 21:26
مهرجان الذيد للرطب.. تجارب مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية
علوم الدار
مهرجان الذيد للرطب.. تجارب مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية
اليوم 21:19
160 مليون يورو شرط الريال لرحيل فينسيوس
الرياضة
160 مليون يورو شرط الريال لرحيل فينسيوس
اليوم 21:15
آثار قصف في منطقة كييف
الأخبار العالمية
قتلى جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 21:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©