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الرياضة

الألمانية تامارا كورباتش بطلة «هامبورج للتنس»

الألمانية تامارا كورباتش بطلة «هامبورج للتنس»
26 يوليو 2026 20:08

هامبورج (د ب أ)
 توجت الألمانية تامارا كورباتش بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة هامبورج للتنس، عقب فوزها على المجرية آنا بوندار بنتيجة 6 / 3 و6 / 3، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، المقامة على الملاعب الرملية.ويعتبر هذا هو اللقب الثاني الذي تتوج به كورباتش، في منافسات رابطة لاعبات التنس المحترفات، بعدما سبق أن حصلت على لقب بطولة كلوج في رومانيا عام 2023.
وبهذا الفوز، أصبح من المؤكد أن ترتقي اللاعبة المولودة في مدينة هامبورج إلى المركز الـ45 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر غدا الاثنين، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق.

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