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الرياضة

160 مليون يورو شرط الريال لرحيل فينسيوس

160 مليون يورو شرط الريال لرحيل فينسيوس
26 يوليو 2026 21:15

مدريد (د ب أ)

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أرسنال عينه على البرازيلي فينسيوس

بات مستقبل النجم البرازيلي فينسيوس جونيور في ريال مدريد محاطاً بالشكوك، حيث يدخل اللاعب عامه الأخير في عقده مع النادي الإسباني.وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وضع شرطاً غير قابل للتفاوض من أجل رحيل فينسيوس، حيث يجب أن يصل العرض المقدم شاملاً المقابل المادي الثابت والإضافات إلى 160 مليون يورو، وفي حال كان المبلغ المقدم أقل من ذلك فإن النادي لن يتفاوض من الأساس.
ويأتي ذلك في ظل توتر في علاقة النادي واللاعب الذي ينتهي عقده في آخر يونيو2027، حيث توقفت مفاوضات تمديد عقده منذ أشهر، فيما ذكر موقع «ذا أتلتيك» أن أرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب الذي يعد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجومه.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اهتمام أرسنال باللاعب مازال في مرحلته الأولية، حيث لن يتحرك النادي الإنجليزي لضمه إلا إذا تأكد عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، وهو لاعب مهم لمشروع أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث سجل 128 هدفاً وصنع 100 وهو يبلغ من العمر 26 عاماً فقط.
وكان الطرفان، ريال مدريد وفينسيوس، قد اتفقا على الاجتماع في نهاية يوليو الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقده، لكن المفاوضات لم تتقدم، وقد يكون النادي الإسباني مستعداً لسماع عروض لرحيله ضمن الشروط التي يحددها فلورنتينو بيريز.

فينسيوس جونيور
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