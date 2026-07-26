الياباني ميورا يسجل في عامه الـ 60

طوكيو (د ب أ)

سجل المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا البالغ، وهو في عامه الستين هدفه الأول في مباراة رسمية منذ أربع سنوات، ويلعب ميورا في أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في اليابان، وكسر صيامه التهديفي بعد غياب طويل، أمس السبت. وسجل المهاجم المخضرم في عامه الستين وتحديداً في عمر 59 عاماً و149 يوماً هدفه بتسديدة مباشرة في مباراة انتهت بفوز كاسح لفريقه فوكوشيما يونايتد بنتيجة 7 / صفر على إيواكي فوروكاوا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الياباني.

وساهم هدف ميورا في تأهل فريقه إلى المرحلة التالية من كأس الإمبراطور لكرة القدم.

واحتفل ميورا بهدفه الرسمي الأول منذ نوفمبر 2022، عندما سجل هدفاً لفريق سوزوكا بي جي (أتلتيكو سوزوكا حالياً) في مباراة خسرها ناديه أمام إف سي أوساكا في الدوري الياباني.

ويستعد اللاعب الذي خاض 89 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، لبدء موسمه رقم 42 في مسيرته الاحترافية، بعد تمديد إعارته إلى فوكوشيما يونايتد حتى يونيو 2027.