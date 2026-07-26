الإثنين 27 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الياباني ميورا يسجل في عامه الـ 60

الياباني ميورا يسجل في عامه الـ 60
26 يوليو 2026 21:53

طوكيو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سيلتك يقاتل لضم المصري هيثم حسن
أولمو يرفض اعتذار مدرب الأرجنتين!

سجل المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا البالغ، وهو في عامه الستين هدفه الأول في مباراة رسمية منذ أربع سنوات، ويلعب ميورا في أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في اليابان، وكسر صيامه التهديفي بعد غياب طويل، أمس السبت. وسجل المهاجم المخضرم في عامه الستين وتحديداً في عمر 59 عاماً و149 يوماً هدفه بتسديدة مباشرة في مباراة انتهت بفوز كاسح لفريقه فوكوشيما يونايتد بنتيجة 7 / صفر على إيواكي فوروكاوا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الياباني.
 وساهم هدف ميورا في تأهل فريقه إلى المرحلة التالية من كأس الإمبراطور لكرة القدم.
 واحتفل ميورا بهدفه الرسمي الأول منذ نوفمبر 2022، عندما سجل هدفاً لفريق سوزوكا بي جي (أتلتيكو سوزوكا حالياً) في مباراة خسرها ناديه أمام إف سي أوساكا في الدوري الياباني.
ويستعد اللاعب الذي خاض 89 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، لبدء موسمه رقم 42 في مسيرته الاحترافية، بعد تمديد إعارته إلى فوكوشيما يونايتد حتى يونيو 2027.

اليابان
كأس العالم
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية سلطنة عُمان يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية سلطنة عُمان يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
27 يوليو 2026
محمد كركوتي
اقتصاد
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. مستقبل يُصنع الآن
27 يوليو 2026
شيخة الجابري
الترفيه
شيخة الجابري تكتب: «غطاريف زايد»
27 يوليو 2026
غرق سفينة أوكرانية بعد تعرضها للقصف
الأخبار العالمية
روسيا: قصفنا موانئ وسفنا أوكرانية
اليوم 23:59
طاقم طبي يجري عملية جراحية (أرشيفية)
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحسّن رعاية مرضى سرطان البروستاتا
اليوم 23:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©