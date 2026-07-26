بوجاتشار يدخل التاريخ بخامس ألقابه في «طواف فرنسا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات-إكس آر جي، بطلاً للنسخة الـ113 من طواف فرنسا للدراجات 2026، للمرة الخامسة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسباق، وينضم إلى قائمة الأساطير جاك أنكيتيل وإيدي ميركس وبرنارد هينو وميغيل إندوراين.

وأنهى بوجاتشر السباق، الذي بلغت مسافته الإجمالية 3245 كيلومتراً، في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 73 ساعة و56 دقيقة و26 ثانية، متقدماً بفارق 6 دقائق و26 ثانية على البلجيكي ريمكو إيفينبول، دراج فريق ريد بول، الذي حل ثانياً بزمن 74 ساعة ودقيقتين و52 ثانية.

وأكمل المكسيكي إسحاق ديل تورو، زميل بوجاتشر في فريق الإمارات-إكس آر جي، منصة التتويج بحلوله ثالثاً في الترتيب العام بزمن 74 ساعة و6 دقائق و8 ثوانٍ، وبفارق 9 دقائق و42 ثانية عن بوجاتشر، ليضع الفريق الإماراتي اثنين من دراجيه ضمن الثلاثة الأوائل في ختام النسخة.

ولم يكتفِ ديل تورو بالمركز الثالث، إذ توج أيضاً بلقب أفضل دراج شاب، متفوقاً بفارق دقيقتين و14 ثانية على الفرنسي بول سيكساس، دراج فريق ديكاتلون، فيما حل الفرنسي ليني مارتينيز، دراج فريق البحرين فيكتوريوس، ثالثاً في ترتيب الشباب بفارق 3 دقائق و20 ثانية.

وجاء التتويج الخامس لبوجاتشار بعد نسخة شهدت تفوقه على مدار المراحل الـ21، ليصبح خامس دراج في السجل الرسمي للسباق يصل إلى خمسة ألقاب، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم أنكيتيل وميركس وهينو وإندوراين.

وشهدت المرحلة الحادية والعشرون والأخيرة في باريس فصلاً مثيراً، بعدما أضفى المرور عبر طرق مونمارتر المرصوفة بالحصى طابعاً استثنائياً على ختام السباق، وحول المرحلة التقليدية الأخيرة إلى مواجهة قوية بين أبرز نجوم السباقات الكلاسيكية.

ونجح الهولندي ماتيو فان دير بول، دراج فريق ألبسين-بريمير تك، في حسم المرحلة بعد صراع قوي حتى خط النهاية، محققاً فوزه الرابع بإحدى مراحل طواف فرنسا في مسيرته، والثاني في نسخة 2026.

وكان بوجاتشر في قلب المنافسة على الفوز بالمرحلة الأخيرة، بعدما رافق فان دير بول في المقدمة حتى الأمتار الأخيرة تقريباً، قبل أن ينجح الهولندي في الصمود أمام عودة المجموعة، وحسم الانتصار في نهاية مثيرة.

وشهد الترتيب العام أيضاً حضوراً فرنسياً لافتاً، بعدما أنهى بول سيكساس السباق في المركز الرابع بفارق 11 دقيقة و56 ثانية عن بوجاتشار، وجاء مواطنه ليني مارتينيز خامساً بفارق 13 دقيقة وثانيتين، فيما حل الفرنسي جوردان جيغات في المركز العاشر.

وبتتويج بوجاتشر باللقب الخامس، وفوز ديل تورو بلقب أفضل دراج شاب وحلوله ثالثاً في الترتيب العام، اختتم فريق فريق الإمارات-إكس آر جي مشاركته في طواف فرنسا 2026 بحضور بارز على منصة باريس، مؤكداً تفوقه في النسخة الـ113 من أشهر سباقات الدراجات في العالم.