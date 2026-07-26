بوجاتشار: خامس ألقاب «طواف فرنسا» إنجاز لا يُصدق

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعرب السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب طواف فرنسا للدراجات للمرة الخامسة في مسيرته، مؤكداً أن الإنجاز الذي حققه يفوق حتى ما كان يمكن أن يتخيله، بعد ختام مثير للنسخة الـ113 في باريس.

وقال بوجاتشار: «كان يوماً مذهلاً، والأجواء كانت رائعة. أنا سعيد بانتهاء السباق، وتحقيق الفوز للمرة الخامسة، ولا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به».

وعن انضمامه إلى قائمة أساطير السباق المتوجين باللقب خمس مرات، إلى جانب جاك أنكيتيل وإيدي ميركس وبرنارد هينو وميغيل إندوراين، قال: «كل انتصار له خصوصيته، شاركت في طواف فرنسا سبع مرات، وصعدت إلى منصة التتويج في جميع مشاركاتي السبع، وحققت خمسة انتصارات. إنه أمر ربما لا يمكنك حتى كتابته في قصة، ولا يزال من الصعب عليّ تصديقه».

وكشف بوجاتشر عن أبرز عوامل نجاحه، مؤكداً أهمية الاستمتاع بما يفعله الدراج ووجود فريق داعم حوله، وقال: «الأهم أن تستمتع بما تفعله، وأن يكون حولك أشخاص تثق بهم، يساعدونك ويقفون إلى جانبك عندما تمر بأصعب اللحظات. عندها تستطيع النهوض مجدداً ومطاردة أحلامك، عليك دائماً أن تضع أهدافاً أمامك، والآن أحتاج إلى إيجاد هدف جديد بعد هذا الإنجاز».

وأشاد قائد فريق الإمارات-إكس آر جي بقوة المنافسة في النسخة الحالية، وبمنصة التتويج التي شهدت حلول البلجيكي ريمكو إيفينبول ثانياً، وزميله المكسيكي إسحاق ديل تورو ثالثاً.

وقال: «إنها منصة تتويج رائعة، وكان من المميز مواجهة أبطال كبار في هذا الطواف، من المؤسف خروج يوناس بعد سقوطه، وكذلك عدد من الدراجين الآخرين، وأتمنى لهم الشفاء السريع، حتى نتمكن من المنافسة مجدداً العام المقبل».

وعن المعاناة التي واجهها رغم الفارق الذي أنهى به السباق أمام أقرب منافسيه، أكد بوجاتشر أن طواف فرنسا يفرض على جميع المشاركين المرور بلحظات صعبة، مضيفاً: «عندما تشارك في طواف فرنسا، عليك أن تعاني وأن تمر بالكثير من التحديات، الجميع يصل إلى هنا في أفضل جاهزية ويقدم أقصى ما لديه، ولذلك عليك أنت أيضاً أن تعاني من أجل الفوز».

ورفض بوجاتشر استباق الحديث عن أهدافه المقبلة أو حسم مشاركته في طواف إسبانيا، مؤكداً أن الأولوية الآن للاحتفال بالإنجاز التاريخي، وقال: «لقد أنهينا للتو حلماً، لذلك لا نريد استباق الأمور، علينا أن نستمتع بهذه اللحظة أولاً، وبعدها سنرى».