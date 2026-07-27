بوجاتشار يدخل نادي الأساطير

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دخل السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، نادي أساطير طواف فرنسا من أوسع أبوابه، بعدما توج باللقب الخامس في مسيرته، والثالث توالياً، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جاك أنكيتيل وإيدي ميركس وبرنارد هينو وميجيل إندوراين.

ولا يقتصر حضور بوجاتشار التاريخي على ألقابه الخمسة، إذ رفع رصيده إلى 26 انتصاراً في مراحل طواف فرنسا منذ مشاركته الأولى عام 2020، بعدما أضاف خمسة انتصارات في نسخة 2026.

وخلال النسخ الخمس التي توج بها، قطع بوجاتشار إجمالاً 16,911 كيلومتراً، منها 9,496 كيلومتراً مرتدياً القميص الأصفر، أي ما يعادل 56.15% من المسافة الإجمالية، في رقم يعكس حجم هيمنته على السباق الأعرق.

ويتميز قائد فريق الإمارات عن بقية أعضاء «نادي الخمسة» بأسلوب مختلف في صناعة تفوقه، فبينما اعتمد أنكيتيل وميركس وهينو وإندوراين بدرجة كبيرة على قدراتهم الاستثنائية في سباقات ضد الساعة، بنى السلوفيني جانباً كبيراً من تفوقه في المرتفعات والمراحل الجبلية، ليصنع لنفسه هوية قائمة على الهجوم والجرأة والقدرة على حسم أصعب مراحل الطواف.

وكان تادي قد توج بطواف فرنسا من مشاركته الأولى عام 2020، بعد 102 يوم فقط من السباقات الاحترافية، قبل أن يحتفظ باللقب في 2021، ويعود إلى منصة القمة في 2024 و2025 و2026.

وبألقابه في 2020 و2021 و2024 و2025 و2026، أصبح الدراج العالمي أحد خمسة دراجين فقط يحملون الرقم القياسي الرسمي بخمسة ألقاب، فيما شُطبت انتصارات الأميركي لانس أرمسترونغ السبعة من سجلات السباق،

واللافت أن بوجاتشر بلغ هذا الإنجاز في عمر 27 عاماً، ليصبح أصغر من يصل إلى خمسة ألقاب في تاريخ «الطواف»، فاتحاً الباب أمام إمكانية الانفراد مستقبلاً بالرقم القياسي.

وأعرب قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب طواف فرنسا للدراجات للمرة الخامسة في مسيرته، مؤكداً أن الإنجاز الذي حققه يفوق حتى ما كان يمكن أن يتخيله، بعد ختام مثير للنسخة الـ113 في باريس.

وقال بوجاتشار:«كان يوماً مذهلاً، والأجواء كانت رائعة، أنا سعيد بانتهاء السباق وتحقيق الفوز للمرة الخامسة، ولا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به».

وعن انضمامه إلى قائمة أساطير السباق المتوجين باللقب خمس مرات، إلى جانب جاك أنكيتيل وإيدي ميركس وبرنارد هينو وميجيل إندوراين، قال: «كل انتصار له خصوصيته، شاركت في طواف فرنسا سبع مرات، وصعدت إلى منصة التتويج في جميع مشاركاتي السبع، وحققت خمسة انتصارات، إنه أمر ربما لا يمكنك حتى كتابته في قصة، ولا يزال من الصعب عليّ تصديقه».

وكشف بوجاتشر عن أبرز عوامل نجاحه، مؤكداً أهمية الاستمتاع بما يفعله الدراج ووجود فريق داعم حوله، وقال: «الأهم أن تستمتع بما تفعله، وأن يكون حولك أشخاص تثق بهم، يساعدونك ويقفون إلى جانبك عندما تمر بأصعب اللحظات. عندها تستطيع النهوض مجدداً ومطاردة أحلامك، عليك دائماً أن تضع أهدافاً أمامك، والآن أحتاج إلى إيجاد هدف جديد بعد هذا الإنجاز».