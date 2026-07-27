ليكيب: بوجاتشار في «نادي الخمسة»



أبوظبي (الاتحاد)

احتفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية بالإنجاز التاريخي للسلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، وخصصت غلاف عددها الصادر الاثنين لتتويجه الخامس بطواف فرنسا، تحت عنوان بارز «نادي الخمسة»، مع صورة بوجاتشار بالقميص الأصفر وهو يرفع أصابع يده الخمس.

وأبرزت الصحيفة انضمام بوجاتشار إلى الدائرة التاريخية المغلقة لأصحاب الألقاب الخمسة في الطواف، إلى جانب الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنارد هينو، والبلجيكي إيدي ميركس، والإسباني ميجيل إندوراين.

وأشارت «ليكيب» إلى أن تادي لم يكتفِ بحسم لقبه الخامس، بل كان أحد أبرز صناع الإثارة في المرحلة الـ21 والأخيرة في باريس، بعدما هاجم إلى جانب الهولندي ماتيو فان دير بول في شوارع العاصمة الفرنسية، ليختتم نسخة تاريخية رسخت مكانته بين أساطير الطواف.

وجاء احتفاء الصحيفة الفرنسية ليعكس القيمة الاستثنائية لإنجاز قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، الذي أصبح خامس دراج في السجل الرسمي يصل إلى خمسة ألقاب في أشهر سباقات الدراجات في العالم.

بوجاتشر في «طواف فرنسا»

5 ألقاب: 2020، 2021، 2024، 2025، 2026

3 ألقاب متتالية

26 فوزاً في المراحل

70 يوماً بالقميص الأصفر

9496 كلم بالقميص الأصفر خلال ألقابه الخمسة

5 أصغر دراج يتوج باللقب 5 مرات