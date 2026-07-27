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الرياضة

كييزا يتطلع لانطلاقة جديدة في ليفربول مع إيراولا

كييزا يتطلع لانطلاقة جديدة في ليفربول مع إيراولا
27 يوليو 2026 11:15


لندن (رويترز)

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قال فيدريكو كييزا إن تعيين المدرب الجديد لليفربول أندوني إيراولا سيشكل انطلاقة جديدة بعد أن قضى معظم الموسم الماضي بعيدا عن ​المباريات تحت قيادة المدرب أرني سلوت، وأكد المهاجم الإيطالي أن تركيزه لا يزال منصبا على ليفربول رغم تقارير عن اهتمام أندية إيطالية بضمه.وشارك كييزا، ⁠الذي سجل هدفا في فوز ليفربول 4-2 على سندرلاند في مباراة ​ودية استعدادا للموسم الجديد في ناشفيل يوم السبت الماضي، في ​36 ‌مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، ⁠لكنه ​بدأ خمس مباريات فقط وواجه صعوبة في فرض نفسه على خطط سلوت. وربطت تقارير المهاجم البالغ عمره 28 عاما بالعودة للدوري الإيطالي بعد انتهاء الموسم الماضي، لكنه قال إن أولويته العمل مع إيراولا، ‌الذي خلف سلوت الشهر الماضي، والحصول على المزيد ‌من الفرص في أنفيلد. وقال كييزا للصحفيين "دائما ما يكون بداية العام بمثابة انطلاقة جديدة. ربما كانت هناك انطلاقات جديدة كثيرة. لكنني لا أهتم، فأنا ​أحاول بذل قصارى جهدي من أجل هذا المدرب الجديد. "الموسم الماضي تحت قيادة أرنه سلوت، كنت أحاول بذل قصارى جهدي، وكنت أشعر أنني مستعد للعب دور أكبر لكن كان الأمر متروكا للمدرب.

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