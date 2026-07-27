بيرلو : حبي لإيطاليا لايقبل الجدال وليس لي علاقة بالسياسة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

رجحت التطورات الأخيرة كفة استمرار الإيطالي أندريا بيرلو على رأس الجهاز الفني ليونايتد الإماراتي، ومواصلة مشروعه الناجح في ملاعب الإمارات، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض مشاركته التاريخية الأولى في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجديد 2026-2027. وخرج بيرلو عن صمته، بعد الجدل الذي صاحب ترشيحه لتولي تدريب منتخب إيطاليا، والشكوك التي أثيرت حول ارتباطات تجارية له بشركة روسية، مؤكداً ابتعاده التام عن أي أبعاد سياسية، وتمسكه بالطابع المهني والرياضي لمسيرته. وقال بيرلو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «تابعت بمرارة بالغة الجدل الدائر حول اسمي وإمكانية تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي، واحتراماً للمؤسسات والاتحاد وجميع المعنيين فضلت التزام الصمت حتى الآن، لكنني أشعر بأنه من واجبي توضيح بعض الجوانب». وأضاف: «طوال مسيرتي لاعباً ومدرباً، التزمت دائماً قوانين الدول التي عملت فيها والعقود التي وقعتها»، موضحاً أن التعاون المهني الذي أثار الجدل «نشأ في سياق مسيرتي في الإمارات، وهو ذو طابع تجاري ورياضي بحت»، مشدداً على أن إضفاء دلالات سياسية عليه يعني نسب معتقدات إليه لم يعبر عنها ولا تمثله. ووجه بيرلو الشكر إلى زميليه السابقين في ميلان باولو مالديني وليوناردو على الثقة والتقدير، مضيفاً: «يؤسفني أن قراراً رياضياً تحول سريعاً إلى نقاش عام انتهى بنسبة معانٍ ونوايا لا تخصني، حبي لإيطاليا جزء من تاريخي وهويتي وسيبقى كذلك دائماً». ويأتي بيان بيرلو في وقت يواصل فيه قيادة تحضيرات يونايتد للموسم الجديد، بما يعزز سيناريو استمراره مع الفريق، بعد نجاح تجربته في الملاعب الإماراتية وقيادته النادي إلى إنجاز تاريخي بالصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين. ويستكمل يونايتد حالياً برنامجه الإعدادي في النمسا، بعدما دشن المرحلة الثانية في لاتفيا،، وسط عمل متواصل من الجهاز الفني لتجهيز الفريق لأول ظهور له بين أندية المحترفين. وكان اسم بيرلو برز بقوة ضمن المرشحين لقيادة «الأزوري»، في ظل المشروع الجديد للكرة الإيطالية، إلا أن الجدل الأخير أعاد خلط الأوراق، وهو ما يرفع في المقابل فرص استمراره مع يونايتد لإكمال المشروع الذي بدأه بنجاح، وقيادة الفريق في تحديه الأكبر خلال الموسم الجديد. وبدأ بيرلو مشواره التدريبي مع فريق يوفنتوس لتحت 23 عاما، ثم تولى تدريب الفريق الأول من أغسطس 2020 حتى مايو 2021، ثم درب نادي فاتح قره جُمرك التركي بين يونيو 2022 ومايو 2023، وسمبدوريا الإيطالي بين يونيو 2023 وأغسطس 2024، وصولا إلى يونايتد أف سي الإماراتي.