«الطائرة» تلغي قيود فئات اللاعب المحلي





معتصم عبد الله (أبوظبي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة مخرجات ورشة العمل التنسيقية، التي عقدها الاتحاد مع ممثلي الأندية، والخاصة بمشروعي تنظيم مشاركة اللاعب المحلي، وتوثيق العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ومسؤولي الأندية.وتضمّنت أبرز المخرجات اعتماد مشروع مشاركة اللاعب المحلي دون قيود بين فئاته، اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، إلى جانب إقرار الإطار التنظيمي لتوثيق العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين، على أن يُعد موسم 2026-2027 فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، قبل بدء التطبيق الكامل للمشروع اعتباراً من موسم 2027-2028. وشهدت الورشة، التي عُقدت بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، استعراضاً متكاملاً للمشروعين من مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والقانونية، إلى جانب مناقشة مرئيات الأندية والإجابة عن استفسارات ممثليها، في إطار نهج الاتحاد القائم على الشراكة مع الأندية في تطوير منظومة الكرة الطائرة الإماراتية. واستعرضت الورشة التطور التاريخي لمشاركة اللاعب المحلي في مسابقات الاتحاد، بما يواكب التطورات التي شهدتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية، والتوسع المستمر في قاعدة ممارسي اللعبة.وأوضح عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن المقصود بـ«اللاعب المحلي» هو كل لاعب يتم تسجيله لدى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بوصفه اتحاد المنشأ «الاتحاد الأصلي للاعب»، بصرف النظر عن الفئة التي ينتمي إليها، سواء كان مواطناً، أو حاملاً لجواز سفر دولة الإمارات، أو من أصحاب المراسيم، أو أبناء المواطنات، أو مواليد الدولة، أو المقيمين المستوفين للشروط والضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن مفهوم اللاعب المحلي يختلف عن اللاعب الأجنبي المسجل أصلاً لدى اتحاد وطني آخر، والذي يخضع تسجيله وانتقاله للوائح والأنظمة الدولية المعتمدة. وأكد السلمان أن المشروع يستهدف توحيد جميع اللاعبين المسجلين لدى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بوصفه اتحاد المنشأ، تحت مسمى «اللاعب المحلي»، بما يحقق العدالة في المشاركة، ويوحّد إجراءات التسجيل، ويمنح الأندية مرونة أكبر في الاستفادة من جميع لاعبيها المحليين دون قيود بين الفئات. الدرمكي: خطوة مهمة أبوظبي (الاتحاد) أكد عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن مخرجات الورشة تجسّد روح الشراكة الحقيقية بين الاتحاد والأندية، وتعكس حرص الجميع على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة اللعبة ومستقبلها.وقال: «نفخر بما شهدناه من تفاعل إيجابي وروح مسؤولة من ممثلي الأندية، فقد أثبتت الورشة أن تطوير الكرة الطائرة مسؤولية مشتركة، وأن الحوار المباشر هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل الحلول». وأضاف: «اعتماد مجلس الإدارة لهذه المخرجات يمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة أكثر عدالة وتنظيماً واستقراراً، تحفظ حقوق الأندية واللاعبين، وتوسع قاعدة المشاركة، وترفع مستوى المنافسة، بما ينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية ومستقبل الكرة الطائرة الإماراتية». وأكد الدرمكي أن الاتحاد سيواصل العمل والتنسيق مع الأندية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال اللوائح التنفيذية ونماذج العقود وآليات التسجيل، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف قبل بدء التطبيق وفق الجدول الزمني المعتمد. وشدد على أن الاتحاد ينظر إلى الأندية باعتبارها شريكاً أساسياً في صناعة القرار وتطوير اللعبة، مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصلحة العامة للكرة الطائرة الإماراتية، ويواكب رؤية الدولة في تطوير القطاع الرياضي.