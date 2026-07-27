الذكاء الاصطناعي.. لمسة مبتكرة على تدريبات كلباء





فيصل النقبي (كلباء)

اتجه نادي كلباء إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى إعلامي مبتكر عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر صور لتدريبات الفريق الأول بأسلوب إبداعي يحاكي شخصيات ألعاب LEGO، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين. وأظهرت الصور اللاعبين خلال الحصة التدريبية إلى جانب نسخ مصغرة مستوحاة من شخصيات LEGO، مع الحفاظ على ملامح اللاعبين وأطقم الفريق، في معالجة بصرية تهدف إلى تقديم المحتوى بصورة عصرية وجذابة، تعكس التطور المتواصل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المجال الإعلامي الرياضي. وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه النادي إلى تنويع أساليب عرض الأخبار، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الجماهير، وإضفاء طابع إبداعي على التغطية اليومية لمعسكر الفريق الخارجي، مع مواصلة استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة الجهاز الفني، في وقت يشهد فيه الإعلام الرياضي توسعاً متزايداً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى أكثر تميزاً وتفاعلاً.