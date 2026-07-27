سينر يغرد في صدارة التصنيف العالمي للتنس





برلين (د ب أ)

حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، متفوقا بفارق حوالي خمسة ألاف نقطة عن الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثاني، بعد أسبوع شهد غياب المصنفين العشرة الأوائل عن المنافسات.ويواجه الإسباني كارلوس ألكاراز صاحب المركز الثالث ضغوطاً للدفاع عن ثلاثة ألاف نقطة في بطولتي سينسيناتي وأميركا المفتوحة وسط شكوك حول لياقته البدنية، مما يتيح للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم صاحب المركز الرابع فرصة التقدم. وصعد الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الخامس، متقدماً على الأسترالي أليكس دي مينور صاحب المركز السادس والروسي دانييل ميدفيديف صاحب المركز السابع والأمريكي بن شيلتون صاحب المركز الثامن والإيطالي فلافيو كوبولي صاحب المركز التاسع والأمريكي تيلور فريتز صاحب المركز العاشر. وفرط الكازاخي ألكسندر بوبليك في فرصة تقليص الفارق مع أصحاب المراكز العشرة الأوائل بخسارته نهائي بطولة النمسا المفتوحة، بينما تراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا خمسة مراكز. ودخل البلجيكي ألكسندر بلوكس قائمة أفضل 32 لاعباً في التصنيف العالمي لأول مرة بعد وصوله لنهائي بطولة أشتوريل، وارتقى الألماني يانيك هانفمان إلى المركز 45 عقب بلوغه الدور قبل النهائي في النمسا.