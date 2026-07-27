العين وشباب الأهلي يتصدران سباق «جوائز المحترفين»





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2025-2026، بالتزامن مع فتح باب التصويت أمس الاثنين، ولمدة خمسة أيام حتى 1 أغسطس المقبل، تمهيداً للكشف عن هوية الفائزين خلال الحفل السنوي المقرر في 10 أغسطس بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي.وتصدر العين وشباب الأهلي واجهة الترشيحات في الفئات المختلفة، فيما تشهد جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب منافسة 10 نجوم، يتقدمهم خماسي العين ماتياس بالاسيوس، ولابا كودجو، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو «كاكو»، وسفيان رحيمي، إلى جانب ثنائي شباب الأهلي يوري سيزار وجيليرمي بالا، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، وعمر خربين مهاجم الوحدة، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان. وتشهد جائزة «القفاز الذهبي» لأفضل حارس مرمى منافسة بين خالد عيسى «العين»، وحمد المقبالي «شباب الأهلي»، وعلي الحوسني «عجمان»، وعلي خصيف «الجزيرة»، وزايد أحمد «الوحدة». ويتنافس خمسة مدربين على جائزة «القائد» لأفضل مدرب، وهم فلاديمير إيفيتش «العين»، وجوران توفيجدزيتش «عجمان»، وروي فيتوريا «الوصل»، ومارينو بوشيتش «الجزيرة»، وباولو سوزا «شباب الأهلي». وتضم قائمة المرشحين لجائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً ثنائي العين عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي، وثنائي الجزيرة فينيسيوس ميلو ومامادو كوليبالي، وثلاثي شباب الأهلي رينان فيكتور ومحمد المنصوري وكون سانتوس، إلى جانب عبدالله توري لاعب النصر. وتشهد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور المنافسة الأوسع بمشاركة 23 لاعباً، بواقع 8 من العين، و6 من شباب الأهلي، وثلاثة من الجزيرة، وثنائي من الوحدة، ولاعب واحد من كل من الوصل وخورفكان وعجمان والنصر، إضافة إلى المنافسة على جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور. ويشارك في التصويت قائد ومدرب كل فريق، إلى جانب ممثلي الإعلام والجماهير، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة المحترفين وتطبيقاتها الذكية، على أن يغلق باب التصويت في الأول من أغسطس المقبل. وفي جوائز الإحصائيات، حسم لابا كودجو جائزة «الحذاء الذهبي» لهداف دوري أدنوك للمحترفين بعدما تصدر ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفاً، فيما حصد عبدالله توري جائزة «الحذاء الذهبي» لهدّاف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برصيد 4 أهداف، وحسم علي المعمري جائزة «الحذاء الفضي» لهداف دوري المحترفين تحت 23 عاماً برصيد 17 هدفاً، إلى جانب اختيار «فريق الأحلام» لأفضل 11 لاعباً في الموسم، وتكتمل جوائز الموسم بفئة «المعايير»، التي تشمل جائزتي الحضور الجماهيري وتراخيص الأندية والاحتراف.