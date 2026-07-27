ختام ناجح لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية





دبي (الاتحاد)

توج معاذ أحمد، ممثل Axe Esports، بلقب كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، واستضافها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بعد منافسات قوية شهدت مشاركة نخبة من الأندية والفرق واللاعبين في الدولة. ونجح معاذ أحمد في حسم المباراة النهائية أمام مهند المسماري، ممثل Baz Esport، بعد التفوق عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتوج باللقب بعد مشوار مميز في البطولة، وحصد أحمد السويدي، ممثل نادي النصر، المركز الثالث، بعد فوزه على علي الحمادي، ممثل Void Esport، في مباراة تحديد المركز الثالث. وشهدت البطولة مستويات فنية وتنافسية قوية، عكست التطور المتواصل لكرة القدم الإلكترونية في الدولة، وأسهمت في توفير منصة تنافسية للاعبين وإبراز المواهب الواعدة. وفي ختام المنافسات، توج حمد قاسم، رئيس لجنة المسابقات والفعاليات في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي والروح الرياضية التي أظهرها المشاركون. وأكد أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية، من خلال تنظيم البطولات المحلية وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف وصقل المواهب، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الإمارات في الاستحقاقات القارية والدولية.