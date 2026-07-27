«الصليبي» يُبعد ماكجريجور عاماً عن «يو إف سي»





معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة «يو إف سي»، أن النجم الأيرلندي كونور ماكجريجور سيغيب عن الأوكتاجون لمدة عام على الأقل، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال نزاله أمام ماكس هولواي في «يو إف سي 329»، وخضوعه لعملية جراحية في الركبة. وقدّم وايت بذلك أوضح مؤشر حتى الآن بشأن الجدول الزمني لتعافي بطل «يو إف سي» السابق في فئتين، والذي انتهت عودته المرتقبة إلى المنافسات بعد غياب دام خمس سنوات بطريقة صادمة، بعدما أجبرته الإصابة على التوقف بعد 69 ثانية فقط من بداية نزاله أمام هولواي. وكان ماكجريجور قد عاد إلى الأوكتاجون في يو إف سي 329 لمواجهة هولواي للمرة الثانية، إلا أن إصابة الركبة التي تعرض لها في الثواني الأولى حالت دون استمرار النزال، ليعلن الحكم إيقاف المواجهة ومنح هولواي الفوز بالضربة القاضية الفنية. وخضع ماكجريجور، البالغ من العمر 38 عاماً، لاحقاً لعملية جراحية، ليبدأ مرحلة طويلة من العلاج والتأهيل قبل أن يتمكن من استئناف التدريبات الكاملة والتفكير في العودة إلى المنافسات. وكشف وايت، عقب الحدث الأول لشركة «زوفا بوكسينج» في ماديسون سكوير غاردن، أنه تواصل مع ماكجريجور عبر «فيس تايم»، في أول حديث بينهما منذ الإصابة، وقال: «تحدثنا مع ماكجريجور عبر فيس تايم الليلة من جانب الحلبة، لكن كونور ماكغريغور سيغيب لمدة عام». وكان وايت قد أكد عقب «UFC 329» أن ماكجريجور تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مشيراً حينها إلى أن الأولوية ستكون لإجراء الجراحة، ثم المرور ببرنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات المكثفة. وتأتي الإصابة لتفرض فترة غياب جديدة على ماكجريجور، بعدما انتظر خمس سنوات للعودة إلى المنافسات، إذ تحولت مواجهته المرتقبة مع هولواي إلى نزال قصير لم يمنحه فرصة حقيقية لإظهار مستواه بعد الغياب الطويل. ورغم الانتكاسة الجديدة، أعلن ماكجريجور عقب الإصابة تمسكه بالعودة إلى الأوكتاجون، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:«عملية جراحية، تأهيل، والعودة إلى تدريبات فنون القتال، سأعاود المحاولة»، مؤكداً عزمه استكمال مسيرته بعد التعافي. ويتبقى لماكجريجور نزال واحد في عقده الحالي مع «يو إف سي»، إلا أن الحديث عن هوية منافسه المقبل أو موعد عودته بات مؤجلاً حتى اكتمال برنامج التأهيل والحصول على التصريح الطبي لاستئناف التدريبات والمنافسات. وتثير فترة الغياب الجديدة تساؤلات حول مستقبل أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة، خصوصاً مع بلوغه 38 عاماً وتعرضه لإصابة قوية بعد سنوات من الابتعاد عن المنافسات، إلا أن موقفه المعلن حتى الآن يتمثل في مواصلة التأهيل والسعي للعودة مجدداً. وفي حال تمكن ماكجريجور من استكمال رحلة التعافي وفق الجدول المتوقع، فإن أي عودة محتملة لن تكون قبل مرور عام على الأقل، فيما ستبقى خطوته التالية مرتبطة باستجابته للعلاج واستعادة جاهزيته البدنية، قبل حسم «يو إف سي» تفاصيل النزال الأخير في عقده الحالي.