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الرياضة

نيمار للإعلام : أنتم لا تعرفون شيئاً عن كرة القدم!

نيمار للإعلام : أنتم لا تعرفون شيئاً عن كرة القدم!
27 يوليو 2026 18:30


ساو باولو (د ب أ)

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عبر نيمار دا سيلفا عن استيائه الشديد من التقارير التي تحدثت عن نشوب مشادة بينه وبين مجموعة من اللاعبين الشباب في استراحة ما بين الشوطين خلال مباراة فريقه سانتوس أمام شابيكوينسي أمس الأول السبت بالدوري البرازيلي لكرة القدم.وأكد نيمار في رسالة فيديو عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الإجتماعي أن الحديث عن وجود توترات داخل غرفة الملابس ليس سوى معلومات مغرضة وكاذبة. وأوضح النجم البرازيلي "إذا كان عليّ توجيه اللوم لأي شخص داخل غرفة الملابس، أياً كان هذا الشخص، فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وهو طبيعي أيضاً في أي فريق يسعى لتحقيق الفوز، أنتم الذين تكتبون هذه المقالات المغرضة والكاذبة لا تعرفون شيئاً عن ذلك، ولا تعرفون ما هي كرة القدم".

نيمار
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