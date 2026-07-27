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الرياضة

مالديني يفكر في الاستقالة من الاتحاد الإيطالي

مالديني يفكر في الاستقالة من الاتحاد الإيطالي
27 يوليو 2026 19:49

مالديني يفكر في الاستقالة من الاتحاد الإيطالي

روما (د ب أ)

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ذكرت تقارير أن باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد يفكر في الاستقالة من منصبه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد للمنتخب، وأوضحت التقارير أن مالديني الذي أكمل 15 يوماً فقط في منصبه، بدأ بدراسة مستقبله، وقد يكون جورجيو كيليني من ضمن المرشحين لخلافته في حال قرر الاستقالة.وساد الارتباك والتخبط في عملية تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، حيث كان مالديني قد لجأ إلى زميله السابق في ميلان، أندريا بيرلو، والذي يدرب يونايتد الإماراتي حاليا، من أجل تولي المسؤولية بعد رفض الإسباني جوسيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي تولي المهمة.

مالديني
إيطاليا
منتخب إيطاليا
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