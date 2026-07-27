بشكتاش يعلن انسحابه من صفقة محمد صلاح





أنقرة (د ب أ)

انسحب نادي بشكتاش التركي مؤقتا من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق المتاح مجانا في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.قال أوندير أوزين المدير الرياضي لبشكتاش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح، تتعلق بحقوق الصورة بشكل غير مسبوق، لم يتم توفيره لأي لاعب من قبل". وأوضح أيضا "هناك سقف معين حدده رئيس النادي، وهناك أيضا نسبة قانونية للعمولات، وتجاوزها سيورطنا في مشاكل قانونية، لذا تعاملنا بواقعية، وقررنا الانسحاب من المفاوضات، وعرضنا لضم محمد صلاح بالشروط التي حددناها يبقى قائما". تابع "إذا وصلنا رد إيجابي بشأن هذا العرض، بإمكاننا حينها إتمام الصفقة، ومن غير الوارد أن نتقدم بأي عرض آخر، الأمر متروك لممثلي اللاعب الذين أخبرونا بأنهم يتفاوضون مع أندية أخرى، أما نحن لن نتراجع عن موقفنا". وكشف المدير الرياضي لنادي بشكتاش بأنه عقد ثلاث جلسات، أولها جلسة مباشرة بينه وبين محمد صلاح لشرح مشروع النادي وقوام الفريق وأسلوب لعبه وأجواء النادي. أشار في ختام تصريحاته "في اليوم التالي، اجتمع مدرب الفريق مع صلاح، وتحدثا سويا عن الأمور الفنية والتكتيكية، لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية، تعثرت المفاوضات التي بدأت منذ 21 يوليو/تموز".