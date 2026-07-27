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الرياضة

تقارير.. مالك تشيلسي من المهتمين بشراء نادي الاتحاد السعودي

تقارير.. مالك تشيلسي من المهتمين بشراء نادي الاتحاد السعودي
27 يوليو 2026 21:56



الرياض (د ب أ)

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تتداول الأوساط الرياضية خلال الساعات الأخيرة أنباءً تفيد بإمكانية حدوث تغييرات في هيكلة ملكية شركة نادي الاتحاد السعودي، من خلال بيع حصة من ملكية النادي التابعة ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة، وسط حديث عن اهتمام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالدخول في سباق الاستحواذ في خطوة جديدة بعد خطوة بيع نسبة من نادي الهلال إلى المملكة القابضة.وبحسب ما يتم تداوله، تضم قائمة الأسماء المرشحة للدخول في المنافسة كلاً من الملياردير الأميركي تود بويلي، المالك المشارك لنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى جانب عائلة جلايزر - صهيب جمجوم، وسدكو - أنمار وكعكي، إضافة إلى صلاح البلوي بالشراكة مع تود بويلي، وكذلك لؤي ناظر والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح. ويُعد تود بويلي من أبرز المستثمرين في قطاع الرياضة عالميا، إذ استحوذ على نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2022، وأشرف على واحدة من أكبر حملات الإنفاق في تاريخ كرة القدم، حيث تصدر النادي قوائم الأندية الأكثر إنفاقًا على التعاقدات خلال الأعوام الأخيرة، في إطار مشروعه لإعادة بناء الفريق والمنافسة على البطولات. ورغم انتشار هذه الأنباء على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من صندوق الاستثمارات العامة أو وزارة الرياضة أو شركة نادي الاتحاد يؤكد وجود عملية بيع أو فتح باب الاستحواذ على النادي، ما يجعل جميع الأسماء المتداولة في إطار التقارير والتكهنات الإعلامية حتى إشعار آخر. وتترقب جماهير الاتحاد أي مستجدات رسمية خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به النادي، وإمكانية دخول مستثمرين جدد قد يسهمون في دعم المشروع الرياضي وتعزيز قدراته التنافسية على المستويين المحلي والقاري.

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