كابرال الرأس الأخضر أجمل هدف في المونديال!



نيويورك (د ب أ)

حصل سيدني لوبيز كابرال، مدافع منتخب الرأس الأخضر، على جائزة أفضل هدف في كأس العالم لكرة ا لقدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وسجل كابرال، مدافع بنفيكا البرتغالي، هدفا رائعة من الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالأرجنتين في دور الـ32 من البطولة.وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هدف كابرال حصل على أغلبية الأصوات في الاستفتاء الذي جرى عبر الموقع. وقال سيدني لوبيز كابرال: أتمنى أن يكون لدي العديد من الصور إلى جانب ميسي"، وأضاف: "حينما راوغت المنافس ولاحظت أن الزاوية مفتوحة، قلت لنفسي هيا بنا، يمكنني التسديد بشكل جيد بكلا القدمين ورأيت مساحة مفتوحة لقد جهزت نفسي لذلك وسددت الكرة بطريقة جيدة".