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الرياضة

مبابي لجماهير فرنسا: لا يمكن كتابة نهاية القصة والمشوار مستمر معكم

مبابي لجماهير فرنسا: لا يمكن كتابة نهاية القصة والمشوار مستمر معكم
27 يوليو 2026 23:37


باريس (د ب أ)

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وجه كيليان مبابي نجم وقائد منتخب فرنسا، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة لجماهير بلاده بعد انتهاء مشوار المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.قال مبابي في رسالة عبر حساباته الرسمية بعد حصول المنتخب الفرنسي على المركز الرابع «جماهيرنا لم تفقد الثقة بنا أبدا حتى عندما كنا لا نستحق كل هذه الثقة، القصة التي كتبت في البطولة لم تتحقق بفضل 11 لاعبا فقط في الملعب بل بأيدي الملايين الذين يتحركون بشغف مشترك». أضاف مهاجم ريال مدريد الإسباني «لقد سهرتم حتى منتصف الليل من أجل متابعة مباريات البطولة في المنازل أو المقاهي مع الأصدقاء والعائلات، بينما تواجد آخرون في المدرجات من مختلف الأجيال، يشعرون بالسعادة والمشاركة، هذه هي قوة الرياضة». وأكد مبابي سعادته على الفوز بجائزة هداف كأس العالم، لكنه شدد على أنه يتألم لخسارة لقب البطولة، قائلا «الألم سيبقى متواجدا لفترة، للأسف لم نحقق لقبا جماعيا، وكنا مدينين لجماهيرنا بنهاية أفضل، لكن لا يمكن أن نتحكم دائما في نهاية كل قصة». وتوجه كيليان بالشكر لزملائه في المنتخب قائلا «لولا جهودهم وتمريراتهم وروح الفريق من أول لآخر مباراة، لما سجلت 10 أهداف في كأس العالم، جائزة الهداف تنسب للفريق مثلما تنسب لي». وأشاد النجم الفرنسي بالمدرب السابق ديديه ديشامب الذي رحل بعد مسيرة طويلة مع الديوك، قائلا «لقد أخبرت ديديه بما أريد قوله، وهو يعلم ذلك، أشكره كثيرا هو ومعاونيه الذين لا يراهم أحد، ولكن لولا جهودهم لما تحققت كل هذه الإنجازات». واختتم كيليان مبابي «كرة القدم تبقى في النهاية مجرد لعبة، نتعامل معها أحيانا بجدية، ونحاول إتقانها، لكنها تبقى في النهاية مجرد لعبة، لقد انتهت قصة كأس العالم، لكن قصة كرة القدم تبقى مستمرة، وسنلتقي مجددا في ليالي صيفية، فمشوارنا سويا لم ينته بعد».

مبابي
كيليان مبابي
فرنسا
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