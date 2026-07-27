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الرياضة

منتخب الريشة الطائرة يحصد 3 ميداليات في «بلغاريا الدولية»

منتخب الريشة الطائرة يحصد 3 ميداليات في «بلغاريا الدولية»
27 يوليو 2026 23:42



صوفيا (وام)

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حقق منتخب الإمارات للريشة الطائرة 3 ميداليات فضية في بطولة بلغاريا الدولية للريشة الطائرة، التي اختتمت أمس وشارك فيها المنتخب بدعم من وزارة الرياضة.وجاءت ميداليات المنتخب في منافسات الفرق، والثلاثي رجال، والثلاثي بنات، حيث حصد المركز الثاني في الفئات الثلاث، ضمن مشاركة شهدت مستويات فنية قوية واحتكاكاً مع عدد من المنتخبات الدولية. وحضر انم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ختام منافسات البطولة، حيث التقى سالم خميس المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب، وكذلك أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشيداً بالنتائج التي حققها المنتخب وتتويجه بثلاث ميداليات فضية. وأكد الهاجري حرص وزارة الرياضة على متابعة المنتخبات الوطنية ودعم مشاركاتها الخارجية، بما يسهم في تعزيز حضور الرياضة الإماراتية على الساحة الدولية، مشيراً إلى أهمية هذه البطولات في تقييم مستويات اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية من خلال الاحتكاك بالمدارس والخبرات الدولية المختلفة. وقال إن المشاركات الخارجية محطة مهمة للوقوف على مستوى اللاعبين وتطوير قدراتهم، كما تمنحهم فرصة اكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة في البطولات القارية والعالمية، وسنواصل توفير مختلف سبل الدعم للارتقاء بالألعاب الرياضية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

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