سبالينكا وديوكوفيتش يتصدران المشاركين في «زوجي فلاشينج ميدوز»

لندن (رويترز)

أعلن منظمون أن المصنّفة الأولى عالمياً أرينا سبالينكا والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقباً ​في البطولات الأربع الكبرى للتنس، يتصدران القائمة الأولية للمشاركين في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أميركا المفتوحة «رولان جاروس» لهذا العام، مع إقامة النسخة الثانية ⁠من البطولة بصيغتها الجديدة

وتضم قائمة المشاركين عدداً من أبرز ​نجوم اللعبة، من بينهم إيجا شفيونتيك، الحاصلة على ​6 ‌ألقاب كبرى، إلى جانب كاسبر ⁠رود، وإيلينا ​ريباكينا المصنّفة الثانية عالمياً مع الأميركي تيلور فريتز، فضلاً عن الثنائي نعومي أوساكا وكي نيشيكوري، وجيسيكا بيجولا وجاك دريبر، بالإضافة إلى حاملي اللقب سارة إيراني وأندريا ‌فافاسوري. وستقام منافسات الزوجي المختلط مجدّداً خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق منافسات الفردي الرئيسية، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، بعدما أجرى المنظّمون العام الماضي ​تعديلات جذرية على نظام البطولة، بهدف جذب المزيد من نجوم الفردي، من خلال تقليص عدد الفرق المشاركة وتخصيص موعد مستقل لها ضمن جدول البطولة.

وتنتهي فترة التسجيل في 17 أغسطس، على أن ‌يتأهل مباشرة إلى القرعة الرئيسية، ​التي تضم 16 فريقاً، الفرق الستة الأعلى تصنيفاً وفق مجموع التصنيفين الفرديين للاعبي كل فريق. كما ستمنح ثمانية فرق بطاقات دعوة، في حين سيحسم ​المقعدان المتبقيان عبر تصفيات ⁠تضم ثمانية فرق، استُحدثت هذا العام.

وحقق النظام الجديد ‌نجاحاً تجارياً لافتاً في نسخته الأولى العام الماضي، إذ استقطب جماهير غفيرة وامتلأت ⁠المدرجات، كما شهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الفردي ​في اللعبة. ورغم ذلك، تعرّض لانتقادات من بعض المتخصصين في منافسات الزوجي الذين رأوا أن الصيغة الجديدة تقلّل من فرص الفرق المتخصصة في هذا النوع من المنافسات. ونجح الثنائي إيراني وفافاسوري في الاحتفاظ باللقب ​العام الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية على ​شفيونتيك ورود.