الدوري الإنجليزي يحارب إضاعة الوقت بتجربة جديدة

لندن(أ ب)

من المقرر أن يشهد الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تجربة لتطبيق إجراءات صارمة ضد حراس المرمى، الذين يتظاهرون بالإصابة بهدف تعطيل سير المباراة أو إتاحة الفرصة للمدربين لتوجيه اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن هذه الخطوة حظيت بموافقة لجنة وضع القواعد في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب).

وذكر الاتحاد: "حصلت كرة القدم الإنجليزية على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، لتطبيق نظام تجريبي جديد لإصابات حراس المرمى في موسم 2026 / 2027، وذلك في إطار التزامه المستمر بالحفاظ على إيقاع المباريات وسلاسة سيرها".

وأضاف الاتحاد أن هذه التجربة "سيتم تطبيقها في جميع مباريات كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا، وهي مصممة لمعالجة الحالات التي تستخدم فيها إصابات حراس المرمى، لتعطيل سير المباراة أو إبطاء اللعب أو خلق فرص لتوجيه اللاعبين تكتيكياً".

ويخوض أرسنال المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجديد، حيث يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً، وذلك في 21 أغسطس المقبل.

وبموجب النظام التجريبي، إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن المدرب "سيطلب منه اختيار لاعب لمغادرة الملعب فوراً، ويجب على اللاعب المختار البقاء خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة على الأقل بعد استئناف اللعب".

وكشفت تقارير إعلامية محلية أنه إذا لم يحدد المدرب لاعباً خلال 10 ثوان من إشارة الحكم إلى إمكانية تلقي حارس المرمى العلاج الطبي في الملعب، فسيتم اختيار قائد فريق حارس المرمى تلقائياً للخروج من الملعب.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن النظام التجريبي "سيطبق مع عدد من الاستثناءات، منها؛ احتساب ركلة حرة نتيجة خطأ تعرض له حارس المرمى وحاجته الفورية للعلاج، أو اصطدام حارس المرمى بأحد اللاعبين وحاجته للعناية الطبية، أو نزيف حارس المرمى".

من جانبها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن أول مباراة سوف يتم تطبيق تلك التجربة بها ستكون في لقاء ترانمير وروتشديل، بكأس رابطة الأندية المحترفة، يوم السبت القادم.