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الرياضة

جاهزية الشارقة للموسم الجديد تتصاعد بتخطّي السيلية ودياً

جاهزية الشارقة للموسم الجديد تتصاعد بتخطّي السيلية ودياً
28 يوليو 2026 11:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
احتفل الشارقة بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في معسكره الإعدادي الخارجي المقام في سلوفينيا، بعدما تغلّب على السيلية القطري 2-1، في رابع مبارياته الودّية ضمن تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027.
وسجّل ثنائية «الملك» جوليمار وعثمان كامارا، ليواصل الثنائي تألقهما بعدما سبق لهما التسجيل معاً في الفوز على أبها السعودي بالنتيجة ذاتها 2-1 في التجربة الودّية الثانية.
ورفع الشارقة حصيلة انتصاراته في المعسكر إلى ثلاثة على التوالي، بعدما استهلّ مبارياته الودية بالخسارة أمام باتشكا توبولا الصربي 1-2، في مباراة سجّل خلالها كايو لوكاس هدف «الملك».
ونجح الفريق بعدها في تجاوز أبها السعودي 2-1 بهدفي جوليمار وعثمان كامارا، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على بيلتنسي السلوفيني 4-0 في التجربة الثالثة، تناوب على تسجيل أهدافه إيجور كورونادو، وجوليمار، وخالد الظنحاني، وكايو لوكاس.
وجاء الفوز على السيلية ليؤكد تصاعد مردود «الملك» خلال معسكر سلوفينيا، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات، وسجّل 9 أهداف مقابل استقبال 4 أهداف، ضمن سعي الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وبرز جوليمار بشكل لافت في التجارب الأربع، بعدما سجّل في ثلاث مباريات متتالية أمام أبها وبيلتنسي والسيلية، فيما أحرز عثمان كامارا هدفين أمام أبها والسيلية، وسجّل كايو لوكاس هدفين أمام باتشكا توبولا وبيلتنسي.

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